Sara Carreira morre em acidente aos 21 anos

A cantora morreu, este sábado, num acidente de viação em Santarém, na A1. A filha de Tony Carreira tinha 21 anos.

O choque provocou, além da morte da filha do cantor, mais três feridos, entre eles uma criança de dez anos e o cantor e ator Ivo Lucas, namorado da filha de Tony e Fernanda. O alerta foi dado às 18h45 para o 112.

No teatro das operações estiveram 26 operacionais da GNR, dos bombeiros e do INEM. A família está já no hospital para reconhecer o corpo. Ivo Lucas, que ia ao volante, está em “estado grave”, diz fonte hospitalar.

Sara foi socorrida por uma VMER, mas “perdeu a vida no local, não tendo sido possível reanimá-la”, revelou fonte da Guarda Nacional Republicana.

Sara Carreira fez 21 anos a 21 de outubro, dia em que anunciou o lançamento da própria coleção de roupa “Esse By Carreira”, criada com o apoio da estilista Micaela Oliveira, mas na sexta-feira voltou a soprar as velas na companhia de amigos. A filha mais nova de Tony Carreira estava entusiasmada com o mais recente projeto, por ser numa área que sempre a apaixonou, a moda.