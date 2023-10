Sara Barros Leitão representa Portugal em festival uruguaio

Portugal marca presença, uma vez mais, no Festival Internacional de Teatro Unipersonal do Uruguai, desta feita com a performance da atriz Sara Barros Leitão.

A portuguesa irá apresentar no dia 25 de outubro, pelas 20h30 (hora local), na sala Hugo Balzo do Auditório Nacional do Sodre, a peça “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa”.

Esta presença é apoiada pela embaixada de Portugal em Montevideo, pelo Instituto Camões, pela DgArtes e pela Fundação GDA.