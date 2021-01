Sapatos de Felgueiras no novo filme de George Clooney

A portuguesa Diverge é a escolhida para calçar uma das personagens do novo filme de George Clooney e Felicity Jones. Disponível na plataforma de streaming Netflix, “O Céu da Meia Noite” (The Midnight Sky) mostra uma astronauta com um par de ténis da empresa de Felgueiras.

De acordo com o Jornal de Negócios, a Diverge foi contactada pela produção do filme no sentido de incluir um dos seus modelos na grande produção de cinema.

A Diverge dedica-se ao desenvolvimento de sapatilhas personalizadas, cujos elementos podem ser adaptados e escolhidos consoante o gosto dos clientes.

À mesma publicação, a Diverge avança que a empresa vendeu um total de 12 pares à produção do filme, por cerca de 1.800 euros. O número de pares é justificado pela necessidade de ter alguns modelos extra, tanto para a actriz que representa Sully como para os duplos.

O contacto entre a Diverge e o filme da Netflix aconteceu ainda em 2019, mas só em 2020 é que a empresa portuguesa teve a certeza de que os seus ténis apareceriam, de facto, na película.

Minimal High foi o modelo escolhido pela produção e podem ser vistos nos pés da astronauta grávida que tenta salvar a Humanidade, na sequência de uma catástrofe global. A missão arranca depois de a tripulação espacial de que Sully faz parte ser contactada por um cientista no Ártico.

