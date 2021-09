Ó Meu Rico São João,

Rico de todos os hotéis em Las Vegas,

Traz-me um cheirinho do Porto

Nas tuas novas camisinhas sem vendas

Ó Meu Rico São João,

Vira para cá um Bum Bum,

Que quem quem gosta, gosta sempre

Do meu gigante Avião

Não digas que vais daqui

Nem digas mais coisa nenhuma

Toma lá os meus impostos

Que os meus bolsos são bem fundos

E se me vires marcar golo,

Marca lá na tua atenção,

Este balão que é do povo,

Esta visão com que eu calo.

Daniel Alexandre