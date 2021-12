São estrelas internacionais mas não esquecem raízes portuguesas

Razões económicas, sociais, religiosas ou políticas contribuíram para a diáspora portuguesa pelos cinco continentes, principalmente a partir do final do século XIX e até ao terceiro quarto do século XX, ditando o nascimento de múltiplas gerações além-fronteiras. Brasil e Estados Unidos foram os principais destinos e é neles que, na atualidade, se identificam muitas estrelas internacionais com raízes lusas.

Comece-se pelos EUA. O ator Tom Hanks tem origens portuguesas do lado materno, pois os avós da mãe eram naturais dos Açores. Já James Franco surpreendeu quando, numa entrevista com o jornalista Mário Augusto, revelou que Portugal é o único país das suas origens que não conhece. “Creio que a minha família vem da Madeira. Sou americano de quarta geração. O meu pai não falava português, o meu avô também não, mas adorava lá ir.”

Em 2018, quando atuava no Brasil, Katy Perry proferiu algumas palavras em português. “O meu tetravô é dos Açores, em Portugal”, explicou a cantora, dizendo-se “um bocadinho portuguesa”.

Realizador de filmes como “007: Skyfall” e “Beleza americana”, Sam Mendes é outra celebridade de Hollywood de ascendência portuguesa. O pai já nasceu em Trinidad e Tobago mas o avô Alfredo Mendes era oriundo da Madeira.

