São 17 os portugueses no Dakar 2023

Já arrancou a edição número 45 do Rali Dakar. Em 2023, um prólogo antecederá as 14 etapas que perfazem um total de 8.549 quilómetros, 4706 deles cronometrados.

Ao todo estarão 820 participantes, entre os quais estão 17 portugueses. Os pilotos lusos estão representados em quase todas as categorias – motos, carros, quads, SSV e camiões. Recorde-se que na edição do ano passado tivemos um vencedor português. Joaquim Rodrigues, nas motos, venceu a 3.ª etapa em 2022.

A edição de 2023 vai cruzar a Arábia Saudita, país que acolhe a prova pelo quarto ano consecutivo, desde a costa do Mar Vermelho até ao Golfo da Arábia.

A primeira semana é marcada pelas especiais mais longas, com mais de 400 quilómetros, enquanto as dunas chegam na segunda metade da prova, que inclui uma etapa maratona entre as 11.ª e 12.ª etapas.

Entre as novidades no regulamento, destaque para a eliminação dos descansos obrigatórios de 20 minutos a meio das etapas para os pilotos das motos, bem como um sistema de bonificação para os vencedores das etapas nas duas rodas, que até aqui tinham a obrigação de abrir a pista no dia seguinte, o que prejudicava a navegação.

Lista de portugueses inscritos no Dakar 2023

Motos

#19 – Rui Gonçalves

#27 – Joaquim Rodrigues

#30 – António Maio

#43 – Mário Patrão

Carros (T1)

#213 – Paulo Fiúza (co-piloto) com Vaidotas Zala – Teltonika Racing

#240 – José Marques (co-piloto) com Gintas Petrus – Petrus Racing

SSV (T3)

#319 – Hélder Rodrigues e Gonçalo Reis – South Racing Can-Am

#328 – Ricardo Porém com Agusto Sanz – X-Raid Yamaha Supported Team

#337 – João Ferreira e Filipe Palmeiro – X-Raid Yamaha Supported Team

SSV (T4)

#409 – Pedro Bianchi Prata (co-piloto) com Bruno Conti de Oliveira – South Racing Can-Am

#417 – Miguel Alberty (co-piloto) com Paulo Oliveira – Mozambique 2023

#433 – David Megre (co-pilioto) com Ricardo Suarez – Scuderia Ramilo

#437 – Fausto Mota (co-piloto) com Cristiano Batista – South Racing Can-Am

Camiões