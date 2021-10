Sanz inaugurou estrela em Hollywood com ténis “made in Felgueiras”

Alejandro Sanz, cantor e compositor nascido em Espanha, inaugurou no início do mês a sua estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Para a cerimónia, calçou uns ténis “made in Felgueiras”.

Este pequeno grande detalhe da indumentária de Sanz foi divulgado pela APICCAPS, associação portuguesa da indústria de calçado, componentes, artigos, peles e sucedaneos.

Segundo a Felgueiras Magazine, que cita a referida associação, “o modelo escolhido é um sneaker branco, numa combinação de pele, camurça e nylon com sola em EVA bicolor com o rasto em TR”.

“Esta ação é o resultado do esforço coletivo de promoção da indústria portuguesa de calçado nos mercados internacionais”, referiu Luís Onofre ao portal da APICCAPS.

