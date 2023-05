Santuário Cristo Redentor e Cascais assinam convénio para futura geminação

O presidente da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX), António Pinheiro, recebeu, no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro, a delegação da Câmara Municipal de Cascais, chefiada pelo presidente dessa autarquia portuguesa, Carlos Carreiras. O objetivo dessa visita, segundo a Funcex, foi “divulgar o município de Cascais e sublinhar as oportunidades para investimentos nas áreas do turismo, cultura, educação e inovação nessa região”.

Durante o encontro, que contou também com a presença do presidente da entidade Cascais Turismo, Bernardo Correia de Barros, além do presidente da DNA Cascais, Frederico Nunes, o presidente da Fundação D. Luís I, Salvato Teles de Menezes, e o presidente do Casino Estoril, António José Vieira Coelho, foi assinado um convénio entre o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor do Rio de Janeiro e o município de Cascais. Em foco está uma futura geminação entre o Santuário e a cidade portuguesa.

A cerimónia terminou com a iluminação do monumento ao Cristo Redentor nas cores da bandeira de Portugal.