Santos Silva visita investimentos da diáspora em Portugal

Um dia depois de o Presidente norte-americano ter assinado um decreto que impõe sanções contra a liderança iraniana, incluindo o próprio Líder Supremo, Teerão avisa que a via diplomática com Washington fica “permanentemente fechada” com esta decisão. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, acusa os Estados Unidos de “mentirem” quando dizem que pretendem negociar.