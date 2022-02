Santos Silva seis dias em França

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, desloca-se a França entre os dias 9 e 14 de fevereiro, para diversas reuniões de trabalho no quadro da União Europeia, das relações bilaterais e dos assuntos consulares.

PROGRAMA

9 de fevereiro, Lyon

11h30 – Visita ao Consulado Geral de Lyon

16h30 – Reunião Ministerial no âmbito da presidência francesa do Conselho da

União Europeia, com os ministros de Negócios Estrangeiros e da Saúde dos 27

10 de fevereiro, Bordéus

10h00 – Palestra na Universidade de Bordéus, sob o tema “O papel geopolítico

da União Europeia”

11h30 – Visita ao Consulado Geral de Bordéus

15h00 – Reunião com o Comité Aristides de Sousa Mendes

11 de fevereiro, Paris

10h00 – Visita ao Consulado Geral de Paris

15h00 – Visita à exposição “Os diplomatas face à Shoah”, que aborda o papel

dos diplomatas na luta contra o Holocausto

20h00 – Jantar oficial, no Palácio do Eliseu, no âmbito da abertura da

Temporada Cruzada Portugal-França 2022

12 de fevereiro, Paris

15h00 – Inauguração da instalação “As três Graças”, de Pedro Cabrita Reis (Jardin de Tuileries)

19h30 – Concerto de abertura da Temporada Cruzada Portugal-França 2022, por Maria João Pires e pela Orquestra Gulbenkian (Philarmonie de Paris)

13 de fevereiro, Marselha

14h30 – Visita ao Consulado Geral de Marselha

18h00 – Início dos trabalhos da reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, na vertente Comércio (CNE-Comércio)

14 de fevereiro, Marselha

08h00 – Reinício dos trabalhos do CNE-Comércio

16h00 – Término dos trabalhos do CNE-Comércio.