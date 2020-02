Santos Silva: Relação com África é prioridade

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje que a visita à África do Sul também servirá para preparar a presidência portuguesa da União Europeia, no segundo semestre do próximo ano.

“Vou reunir com a minha colega ministra [para as Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor], pretendo ter uma agenda muito densa da qual destacaria este facto simples que toda a gente compreende, a África do Sul assumiu agora a presidência da União Africana, Portugal vai assumir a presidência do Conselho Europeu e uma das prioridades fundamentais da nossa presidência europeia será a relação com África”, disse Santos Silva.

O ministro, que falava à margem da apresentação do Programa de Ação Cultural Externa para 2020, em Lisboa, começou por revelar que os outros dois “objetivos essenciais” passam pela preparação da visita do Presidente da República e do primeiro-ministro, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, à África do Sul.

“A minha visita tem três objetivos essenciais, em primeiro lugar, preparar a visita do Presidente e do primeiro-ministro, que estarão na África do Sul com as nossas comunidades por ocasião da celebração do 10 de Junho, e em segundo lugar visitar as comunidades portuguesas na Cidade do Cabo, Joanesburgo e Pretória”, afirmou o governante.

O programa de Augusto Santos Silva começa com a chegada à Cidade do Cabo e contactos com a comunidade portuguesa e os círculos universitários de ensino da língua na Universidade da Cidade do Cabo.

Na sexta-feira, o ministro visitará o Departamento de Português da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e reunirá, já em Pretória, com a sua homóloga sul-africana, antes de se encontrar com a comunidade portuguesa na residência oficial do embaixador.

A cimeira entre a União Europeia e a União Africana (UA) vai decorrer em outubro, em Bruxelas, disse a representação europeia em Adis Abeba, a capital da UA, durante a anterior cimeira, que decorreu na semana passada.

Ao longo do ano estão previstas várias reuniões entre os dois blocos, incluindo um encontro, marcado para 27 de fevereiro, entre as comissões da UE e da UA, presididas, respetivamente, por Úrsula Von der Lyen e Moussa Faki Mahamat, e uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros, prevista para 04 e 05 de maio.

A cimeira entre os dois blocos decorrerá durante a presidência alemã da União Europeia, enquanto a União Africana será liderada pela África do Sul, que durante a cimeira, este mês, recebeu a presidência do Egito.