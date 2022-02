Santos Silva próximo presidente da Assembleia da República

O socialista que nos últimos seis anos desempenhou as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros será o candidato do PS à Presidência da Assembleia da República, segundo o jornal Observador.

A decisão seria oficializada na segunda-feira na reunião da bancada parlamentar do PS se não fosse o facto de o Tribunal Constitucional mandar repetir as eleições no círculo da Europa. Agora, a intenção é que isso possa acontecer na véspera das posses do Parlamento e do Governo (que devem acontecer a 28 e 29 de março).

A decisão final de António Costa recaiu sobre o seu governante recordista: aquele que tem mais anos em funções executivas. Santos Silva já foi ministro da Educação e Cultura (na era Guterres), ministro dos Assuntos Parlamentares (na era Sócrates) e depois da Defesa (na segunda era Sócrates). Desde que António Costa é primeiro-ministro, Santos Silva é não só o seu ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, como faz parte do seu núcleo político.

A maioria absoluta que o PS vai ter na próxima Assembleia da República garante a eleição de Santos Silva.