Santos Silva no International Club of Portugal

Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, será orador convidado no próximo almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), a realizar em Lisboa no dia 6 de julho.

Instigado a abordar o tema “Portugal e o Futuro das Instituições Europeias”, Santos Silva marcará presença no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, local que tradicionalmente acolhe os encontros do ICPT, e fará a sua intervenção por volta das 14h00 (hora de Lisboa).

Este almoço-debate dará continuidade à iniciativa do ICPT, que recentemente teve como oradores convidados Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços; Paulo Mota Pinto, Líder do Grupo Parlamentar do PSD; Eurico Brilhante Dias, Líder do Grupo Parlamentar do PS; Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, entre muitos outros.