Santos Silva felicita autarca português da diáspora

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, disse que hoje é um “grande dia” para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América (EUA), com a posse do luso-americano Paul Pereira como presidente do município de Mineola.

“Toma hoje posse como presidente do município de Mineola, no Estado de Nova Iorque, o luso-americano Paul Pereira. É um grande dia para a nossa comunidade nos Estados Unidos!”, escreveu Santos Silva, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Na sua mensagem de felicitações, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros destaca que Paul Pereira é “o primeiro ‘mayor’ no Estado de Nova Iorque nascido em Portugal”.

“Felicito-o pelo seu novo cargo e desejo as maiores felicidades no seu desempenho”, conclui Santos Silva na mensagem.

Segundo a edição eletrónica da publicação local Mineola American, Pereira vive em Mineola há mais de 40 anos com sua mulher e três filhos, integrou o Conselho Municipal e, mais recentemente, foi vice-presidente do município durante quase 13 anos.

#portugalpositivo