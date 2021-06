Santos Silva em debate sobre os Direitos Humanos

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, reuniu-se esta quarta-feira com Eamon Gilmore, Representante Especial da União Europeia para os Direitos Humanos (REUE).

No âmbito da Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), Eamon Gilmore manteve encontros com entidades nacionais na área dos Direitos Humanos, nomeadamente com o Diretor Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com o Secretário Executivo da CPLP, com representantes da sociedade civil, bem como com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

Na reunião com Augusto Santos Silva foram abordadas as prioridades da PPUE em matéria de Direitos Humanos, como a abolição da pena de morte, a luta contra o racismo, os direitos económicos, sociais e culturais, em particular no contexto da recuperação pós-covid-19, assim como a defesa do Direito Internacional Humanitário e da Justiça Penal Internacional.