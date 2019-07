Santos Silva é novidade fora da Europa, Paulo Pisco recandidata-se

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai encabeçar a lista do PS no círculo eleitoral fora da Europa, revelou a secretária-geral adjunta dos socialistas, Ana Catarina Mendes.

No círculo eleitoral fora da Europa, estão em disputa dois mandatos, e o PS não elege aqui deputados desde as legislativas de 1999, perdendo normalmente por larga margem para o PSD concorrendo sozinho ou em coligação com o CDS-PP.

“O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros fez um trabalho muito importante de proximidade junto das comunidades portuguesas. Este Governo, entre outras medidas com grande impacto, concretizou o recenseamento automático, aumentando os direitos de participação”, declarou à agência Lusa a secretária geral adjunta do PS.

Ana Catarina Mendes considerou depois que a candidatura de Augusto Santos Silva traduz a “importância” que os socialistas concedem às questões da diáspora e “vai seguramente prestigiar o PS, porque, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, teve sempre uma ação de destaque no apoio às nossas comunidades espalhadas pelo mundo”.

Ainda no que respeita a Augusto Santos Silva, nas vezes em que foi candidato a deputado em anteriores eleições legislativas, candidatou-se pelo círculo eleitoral do Porto, distrito de onde é natural.

Com a escolha do titular da pasta dos Negócios Estrangeiros para o círculo fora da Europa, a direção do PS quer apostar em tirar ao PSD um dos dois mandatos em disputa.

No círculo eleitoral da Europa, onde o PS sempre elegeu pelo menos um dos dois mandatos em disputa, Ana Catarina Mendes adiantou que o cabeça de lista será novamente o deputado socialista Paulo Pisco (na foto abaixo).