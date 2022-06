Santos Silva destaca a “vitalidade portuguesa no Canadá”

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, destacou esta terça-feira, em Toronto, a “vitalidade da comunidade portuguesa residente no Canadá”, no final da sua visita ao país.

Santos Silva falava esta terça-feira à comunicação social luso-canadiana, no Consulado Geral de Portugal em Toronto, antes de regressar a Portugal, salientando a atenção que as autoridades canadianas “dão às celebrações do 10 de Junho e à comunidade portuguesa”.

“Na parada em Toronto como na procissão em Laval, nos encontros em Montreal e no parlamento canadiano em Otava, a comunidade portuguesa foi sempre acompanhada com muita atenção por deputados federais, membros do governo canadiano, deputados provinciais, presidentes de câmara municipal e vereadores. Isso é muito significativo”, afirmou.

O presidente da Assembleia da República associou-se às Comemorações do Dia de Portugal no Canadá entre sábado e terça-feira, visitando Toronto, no Ontário, Laval e Montreal, no Quebeque.

“Na parada em Toronto, começou por participar o ministro federal para a Diversidade e Inclusão (Ahmed Hussen) e acabou a participar o presidente da Câmara Municipal de Toronto (John Tory). Ao longo de toda a parada os deputados eleitos pelas circunscrições em que os portugueses têm uma expressão significativa e os lusodescendentes, seja a nível federal ou provincial, também nos deram a honra de uma participação muito próxima”, enalteceu.

Santos Silva destacou ainda a especial importância das celebrações do 10 de junho no Canadá, nomeadamente a parada que teve lugar no sábado, na Dundas Street West.

“Esta parada foi participada e foi assistida por centenas e centenas de pessoas de todas as condições e de todas as gerações. É um grande indicador da grande vitalidade das celebrações e da comunidade portuguesa aqui no Canadá”, frisou.

O deputado eleito pelo círculo eleitoral fora da Europa também justificou a presença no país, onde reside meio milhão de portugueses nas diferentes províncias canadianas, uma “boa localização para a inauguração da participação nas celebrações do 10 de junho”.

Augusto Santos Silva participou no sábado, em Toronto, na parada do Dia de Portugal e na homenagem aos voluntários portugueses, encontrando-se ainda com políticos luso-canadianos e visitou o festival de folclore ‘Raízes do Nosso Povo’.

No domingo, esteve em Laval, Quebeque, participando nas festas do Divino Espírito Santo, visitando ainda a Casa dos Açores do Quebeque, inaugurou um mural em homenagem a Aristides de Sousa Mendes, passando pela Missão de Santa Cruz, e terminou o dia na Associação Portuguesa do Canadá.

Na segunda-feira, em Otava, Santos Silva visitou o parlamento canadiano, encontrando-se com o presidente do Senado, George Furey, e com o ‘speaker’ do Câmara dos Comuns Anthony Rota, encontros em que estiveram presentes os deputados luso-canadianos Peter Fonseca e Alexandra Mendes. A bandeira portuguesa foi hasteada no parlamento.

