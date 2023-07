Santos Silva avista-se em Londres com a comunidade portuguesa

O presidente do parlamento desloca-se entre terça e quinta-feira a Londres, para uma visita oficial a convite do ‘speaker’ da Câmara dos Comuns, Linsday Hoyle, onde terá encontros institucionais e se reunirá com a comunidade portuguesa.

Nesta visita, Augusto Santos Silva estará acompanhado pelos deputados Sérgio Sousa Pinto (PS e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Reino Unido), Joaquim Miranda Sarmento (líder parlamentar do PSD), João Dias (PCP) e Isabel Pires (BE).

De acordo com uma nota do gabinete do presidente da Assembleia da República, a visita irá começar na terça-feira às 17:00 com um encontro com os membros da Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores no Reino Unido (PARSUK, na sigla em inglês), na residência oficial do embaixador de Portugal em Londres.

No mesmo local, às 18:00, Santos Silva e os deputados irão marcar presença numa receção à comunidade portuguesa no Reino Unido.

Na quarta-feira, decorrerá o dia mais institucional da visita de Santos Silva e da delegação parlamentar ao Reino Unido, com uma deslocação, a partir das 09:25, ao Palácio de Westminster, sede do parlamento britânico, onde terão um encontro com o ‘speaker’ da Câmara dos Comuns.

Depois, reunir-se-ão com a comissão parlamentar de Assuntos Europeus, antes de assistirem, às 11:45, a uma sessão plenária, com a presença do vice-primeiro ministro britânico, Oliver Dowden.

No Palácio de Westminster, a delegação irá ainda ter encontros com o ‘speaker’ da Câmara dos Lordes, John McFall, um almoço oferecido pela delegação britânica à União Interparlamentar e uma reunião com o Grupo Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal. Às 16:00, estão previstas declarações à comunicação social.

A visita oficial terminará na quinta-feira com uma deslocação ao Consulado Geral de Portugal em Londres, às 09:30, naquele que será o único ponto de agenda desse dia.