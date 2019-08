Santo António faz anos

O Museu de Santo António em Lisboa assinala dias 14 e 15 de agosto o nascimento do seu padroeiro com visitas guiadas, projeção de filmes, concertos e uma atividades para as famílias.

O Museu de Lisboa – Santo António informa que a iniciativa ‘O Santo faz anos’ começou com uma visita à iconografia e atributos de Santo António, às 17h00 desta quarta-feira.

Dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora (feriado em Portugal), o programa começa com a atividade ‘a Árvore da família’, às 15h00, duas horas depois começa o festival de animação para miúdos e graúdos ‘Best of Monstrinha’, iniciativa de entrada livre mas sujeita à capacidade do espaço.

‘O Santo faz anos’ e as comemorações do nascimento de Santo António de Lisboa terminam com o concerto da fadista Raquel Tavares, a partir das 21h30, na igreja dedicada ao santo franciscano, e com transmissão em direto no Largo de Santo António da Sé.

Até ao dia 1 de setembro, o Museu de Santo António, em Lisboa, vai funcionar em regime de horário alargado para dar conhecer a vida do santo português, de terça-feira a domingo, das 10h00 às 20h00.

O santo franciscano nasceu em Lisboa, em 1195, perto da Sé e foi batizado com o nome de Fernando; faleceu a 13 de junho de 1231 e foi sepultado em Pádua (Itália), onde são veneradas as suas relíquias.

Na Itália, Santo António destacou-se como pregador e primeiro professor de Teologia da ordem franciscana recém-fundada por São Francisco de Assis; em 1946, Pio XII proclamou-o como “doutor da igreja universal”, com o título de ‘Doctor Evangelicus’ (Doutor Evangélico).