Santiago do Chile recebe filmes portugueses

Depois da Semana do Cinema Português realizar a nona edição em Buenos Aires, também a capital chilena recebe filmes nacionais. A sexta edição está marcada para o fim de abril.

Tal como acontece já esta semana na Argentina, a Semana do Cinema Português chega a Santiago do Chile pela sexta vez. Serão exibidos filmes de Luísa Homem, João Botelho, Joana Pontes ou Susana Nobre.

O evento tem o apoio do Instituto Camões no Chile e da Embaixada de Portugal no Chile, e decorrerá no centro cultural Matucana 100, na capital.

