Santarém vai ter centro tecnológico dedicado à suinicultura

A fileira da suinicultura está a preparar o lançamento de um Centro Tecnológico de Investigação e Desenvolvimento no campus descentralizado da Quinta do Bonito do IPSantarém/ESAS.

Esta iniciativa, que resulta de uma parceria entre a Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS), o Instituto Politécnico de Santarém e a Escola Superior Agrária de Santarém, cujo arranque está previsto para 2021, tem os seguintes objetivos:

Promover a investigação e experimentação nas áreas do ambiente, bem-estar animal, alimentação, genética e maneio;

Apoiar a formação específica de quadros técnicos e intermédios;

Testar produtos e equipamentos;

Validar técnica e cientificamente produtos e processos;

Promover o intercâmbio regular entre as escolas e a produção suinícola;

Dinamizar e divulgar o conhecimento científico sobre o setor.

Para o Presidente da Aligrupo, Vitor Menino “A I&D tem merecido a maior atenção por parte do setor da suinicultura. Muitas explorações já desenvolvem parcerias com universidades e centros tecnológicos em projetos de inovação, mas o novo centro tecnológico vai permitir agregar informação dispersa e gerar sinergias entre as empresas e as universidades”.

Paralelamente a FPAS estabeleceu um protocolo com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa para colaboração no plano técnico e científico, na formação e na divulgação de boas práticas, no intercâmbio de dados e informação e, ainda, na partilha de recursos que se destinam a apoiar cada uma das instituições. Estabeleceu também protocolos com o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de forma a introduzir medidas que tornem as explorações suinícolas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental.

O novo centro tecnológico e os protocolos já em curso com as várias instituições de ensino superior reforçam a aposta da suinicultura em projetos de Investigação e Desenvolvimento nos domínios da alimentação animal, bem-estar animal, genética, melhoramento e preservação de raças autóctones, construções e equipamentos.

Em toda a Europa a Investigação levada a cabo por empresas e universidades tem contribuído de forma decisiva para lançar no mercado produtos com qualidade, saudáveis e seguros.