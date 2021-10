Santamaria regressam com os olhos no infinito

O destino na imensidão do “Infinito” como fio condutor num percurso de continuidade e desejo de ultrapassar adversidades numa demonstração que existe sempre uma forma de nos reerguermos e nos tornarmos mais fortes e eternos…

“Infinito” é o novo single dos Santamaria, extraído do seu mais recente álbum “Eterno”, uma canção em que as sonoridades e assinatura musical da banda estão implícitas, representando o amor imensurável, gigantesco, inalcançável, interminável, por alguém que será de sempre e para sempre Eterno.

“Infinito” é um novo passo que vem demonstrar que mesmo quando a presença física de alguém não existe, a espiritual permanece para sempre, é eterna. A assunção que mesmo na ausência de um dos seus membros, os Santamaria permanecem fiéis a si mesmos. Palavras sentidas e profundas, associado a imagens marcantes, únicas, genuínas, simples, que acrescentam ainda mais intensidade a “Infinito”. O céu será sempre o limite…

“Infinito” é o novo single da banda que escreve em português o capítulo musical do euro dance e que será presença obrigatória no alinhamento musical do concerto do próximo dia 13 de novembro no Altice Fórum Braga.