Santa Maria da Feira teve casa cheia na Viagem Medieval

No Rossio, centenas de pessoas formam um imenso círculo humano aplaudindo entusiasticamente a atuação de um grupo que faz sucesso com os seus tambores e gaitas de foles.

Mesmo ao lado, na barraquinha do hidromel, vivem-se momentos de azáfama para atender a clientela ávida daquela bebida espirituosa. Não há memória de tanta gente presente nas primeiras horas da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira.

A inauguração oficial da 25ª edição do evento que recria a Idade Média e que permanece na Feira até ao próximo dia 14 ocorreu às 15 horas desta quarta-feira, mas o sinal de partida popular para a Viagem há muito tinha sido dado pelos forasteiros que esperavam ansiosamente para ocupar o recinto e começar a saborear as iguarias disponíveis ou fotografar as primeiras animações.

Leia mais em Jornal de Notícias.

#portugalpositivo