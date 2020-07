Santa Cruz da Trapa

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

No mês de Agosto ergo meu canto

E digo a Santa Cruz amado povo

Vila Poesia que eu amo tanto

Sempre te cantei e cantarei do novo.

Escuta minha gente minha velha tristeza

E põe no Calvário um poema saudade

Reaviva uma inspiração bem acesa

Povo responsável em plena liberdade.

Couto antigo, Vila Poesia e minha criança

Gente hospitaleira, ouço tua voz

Dizendo trabalhem e tenham esperança

Um mar de alegria que desagua numa boa foz.

Terra do nosso Comendador Agostinho Valgode

Do muito saudoso Joaquim Sobrinho

De todo o Emigrante que faz tudo o que pode

E do forasteiro que construiu aqui o seu ninho.

José Valgode