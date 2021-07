Santa Clara na próxima fase da Conference

O Santa Clara venceu esta quinta-feira os macedónios do Shkupi por 2-0, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (LCE), e vai agora defrontar os eslovenos do Olimpija Ljubljana.

Depois da vitória por 3-0 no jogo da primeira mão na Macedónia do Norte, o Santa Clara voltou a vencer, desta vez nos Açores, com Carlos Júnior, aos 13 minutos, a marcar o primeiro golo e Mikel Villanueva a fazer o segundo, aos 39.

Na terceira pré-eliminatória da LCE, o Santa Clara vai defrontar o Olimpija Ljubljana, que também na quinta-feira ultrapassou os malteses do Birkirkara e também garantiu o apuramento para a fase seguinte da competição.

