Santa Clara eliminado da Liga Conferência

O Santa Clara foi eliminado da Liga Conferência Europa de futebol, depois de perder no play-off de acesso por 2-0 com o Partizan, na Sérvia, com dois golos que resultaram de erros defensivos da equipa portuguesa.

O Partizan venceu assim por 3-2 no total da eliminatória, uma vez que no jogo da primeira mão, nos Açores, a equipa de Daniel Ramos venceu por 2-1.

Os golos do encontro foram apontados por Ricardo (25 minutos), através de uma grande penalidade cometida por Villanueva, e por Sanicanin (27 minutos), aproveitando uma falha de Marco.

Em desvantagem na eliminatória, o Partizan entrou mais forte no jogo, procurando manter a posse de bola e a pressionar alto, mas o Santa Clara conseguiu suster a intensidade da equipa sérvia.

Depois de um aviso dado aos três minutos (golo anulado a Jovic por fora de jogo), Markovic ameaçou as redes de Marco aos 14 minutos com um remate que saiu ao lado da baliza açoriana.

Numa altura em que o jogo estava equilibrado, o Partizan conseguiu chegar ao golo aos 25 minutos, através de Ricardo. O avançado cabo-verdiano cobrou eficazmente uma grande penalidade, cometida por Villanueva de forma displicente.

Dois minutos depois, novo golo do Partizan, aproveitando mais um erro defensivo da equipa açoriana. Após um canto, Marco não conseguiu agarrar a bola e deixou o golo à mercê de Sanicanin, que não desperdiçou.

A partir do golo sofrido, a equipa de Daniel Ramos passou a dominar o jogo, mantendo o controlo da posse bola, aproveitando o recuo das linhas do Partizan.

Os açorianos, contudo, tiveram sempre dificuldades em chegar com a bola controlada junto da baliza contrária.

A melhor oportunidade de golo do Santa Clara no primeiro tempo aconteceu aos 35 minutos, através de um livre direto do ‘meio da rua’ cobrado por Lincoln e que culminou com uma enorme defesa de Popovic.

Na segunda parte, a formação de Daniel Ramos assumiu a ‘despesa’ do jogo, controlando a posse de bola.

A equipa portuguesa, todavia, nunca conseguiu imprimir intensidade ao encontro, acusando o cansaço da sequência de jogos sucessivos.

Aos 58 minutos, o Partizan ameaçou as redes do Santa Clara, através de um lance de bola parada: canto para a área e cabeceamento de Sanicanin por cima da baliza.

Com as entradas de Rui Costa, Cryzan e Ricardinho (aos, 59, 66 e 67 minutos), a equipa açoriana cresceu no encontro e passou a jogar mais perto da baliza adversária, obrigando os defesas sérvios a trabalhos ‘redobrados’.

Perante a dificuldade dos açorianos em criar oportunidades de golo, foi o Partizan que esteve perto de marcar aos 80 minutos, num remate de Holander defendido por Marco.

Até ao final do encontro, o Santa Clara instalou-se no meio-campo adversário, mas não conseguiu levar perigo à baliza de Popovic.