Santa Clara defrontou Benfica “pelas ilhas e pela diáspora”

“Pelos Açores. Hoje jogamos com o nome das nove ilhas e da diáspora nas costas. Homenageamos os Açores e os Açorianos. Mais informamos que algumas das camisolas que utilizamos hoje serão leiloadas, sendo os lucros das vendas doados às ilhas lesadas pelo Furacão Lorenzo”.

Assim justificou o Santa Clara, na sua página de Facebook, o facto de, nas costas das camisolas dos jogadores no jogo com o Benfica, surgirem o nome das ilhas do arquipélago dos Açores.

