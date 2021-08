Santa Clara contrata internacional iraniano

O extremo iraniano Mohammad Mohebi, que jogava do Sepahan FC da primeira divisão do Irão, assinou um contrato válido com o Santa Clara até 2024.

Em comunicado, a formação açoriana acrescenta que Shahryiar Moghanlou, que até aqui estava vinculado ao Santa Clara, vai fazer o percurso inverso, tendo assinado pelo Sepahan FC.

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo junto do Sepahan FC para a permuta, a título definitivo, dos passes do atleta Shahryiar Moghanlou que irá reforçar a equipa iraniana e do atleta Mohammad Mohebi que irá reforçar o plantel do Santa Clara até 2024”, lê-se na nota de imprensa.

Em setembro de 2020, o avançado Shahryiar Moghanlou, que jogava no Paykan do Irão, foi apresentado como jogador do Santa Clara.

Em março de 2021, Shahryiar foi emprestado ao Persepolis, do Irão.

Já o novo reforço do conjunto de Daniel Ramos, Mohammad Mohebi, tem 23 anos e realizou 30 jogos na última época, tendo apontado três golos no campeonato iraniano.

“Trata-se de um extremo veloz, capaz de deambular pelas duas faixas no ataque, dono de um portentoso e colocado remate, capaz de criar desequilíbrios com facilidade nas defensivas contrárias, fruto do seu poder de explosão e da sua esmerada capacidade técnica”, descreve o Santa Clara.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, Mohebi disse estar satisfeito por chegar ao futebol europeu.

“Estou muito feliz por ter chegado ao futebol europeu. Vou dar o meu melhor para deixar a minha marca no Santa Clara”, afirmou.

Além do iraniano, os açorianos asseguraram a contratação de Keyta (que alinhava no FC Botosani), Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried).

O Santa Clara disputa na quinta-feira um lugar na Liga Conferência Europa, frente ao Partizan, na Sérvia, depois de ter vencido por 2-1 o jogo da primeira mão realizado nos Açores.