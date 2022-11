Santa Casa de Paris organiza jornadas sociais

Até domingo, a Santa Casa da Misericórdia da capital francesa organiza uma série de eventos e encontros que juntam em Paris personalidades portuguesas e da comunidade portuguesa em França.

Sob o alto patrocínio da Presidência da República, as jornadas da Santa Casa começam esta sexta-feira com uma mesa redonda no Consulado de Portugal. Com a abertura do cônsul geral, o embaixador Carlos Oliveira, o debate conta com a presidente da Santa Casa de Paris, ilda Nunes, Manuel Lemos da União das Misericórdias Portuguesas, a conselheira social do consulado e o conselheiro para a segurança social, respetivamente Suzete Simões e Pedro Pacheco, mas ainda Philippe Costa da Cruz Vermelha francesa.

No sábado tem lugar um pequeno-almoço solidário na sede da Santa Casa, na avenue de la Porte de Vanves, em Paris. Estarão presentes responsáveis da Santa Casa da Misericórdia de Paris mas também líderes associativos da comunidades portuguesa em França. Ao final do dia, os organizadores propõem um jantar na sala Vasco da Gama, que fica na rue Vasco da Gama, em Valenton.

Neste jantar participa o Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, o cônsul-geral e o chefe de missão adjunto na ausência do embaixador Torres Pereira.

O programa de domingo começa com uma missa no santuário de Nossa Senhora de Fátima, 48 bis, no boulevard Sérurier de Paris.

Todos os eventos são abertos ao público.