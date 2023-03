Santa Casa de Paris organiza campanha solidária durante a Páscoa

A Santa Casa da Misericórdia de Paris organiza, de 11 de março a 9 de abril de 2023, mais uma campanha de recolha de géneros alimentares e outros bens essenciais, sob o lema “Páscoa 2023: momento de partilha e solidariedade”, com a colaboração de comunidades católicas portuguesas de região parisiense.

Apesar da crescente generosidade de doadores e parceiros, a campanha solidária de Natal já não é suficiente para prestar apoio a quem mais precisa. Assim sendo, pela primeira vez, a Misericórdia leva a cabo uma segunda recolha anual, em estreita colaboração com as paróquias de Notre Dame du Travail (75014), Santuário Nossa Senhora de Fátima (75019), Gentilly (94022) e Eaubonne (95600).

Precisam-se produtos com datas de validade longas (seis meses no mínimo), designadamente conservas (de peixe, de legume, etc.); açúcar; arroz; massa; farinha; legumes secos (feijão, lentilhas, grão-de-bico, etc.); puré; cereais; óleos alimentares; chocolate em pó; tabletes de chocolate; biscoitos e congéneres; leite em pó; café; chá; infusões; nescafé; produtos para bebés (alimentares, de higiene, fraldas…); produtos de higiene e limpeza (corporal e da casa).

Todos os anos, com a colaboração de um conjunto cada vez mais alargado de parceiros (associações, comunidades religiosas, estabelecimentos comerciais e meios de comunicação social), a recolha da época natalícia constitui um dos grandes momentos da solidariedade lusófona em França.

De 2010 a 2021, o número de entidades envolvidas passou de 9 a 43, mas também o de famílias e pessoas sós auxiliadas subiu de 40 para mais de 500, o que levou a Misericórdia a agendar esta segunda edição anual.

As entregas devem ser feitas nos seguintes locais, juntos dos responsáveis das comunidades respetivas, à semana (nos horários de abertura) e ao fim de semana (antes ou depois das celebrações religiosas).