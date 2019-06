Este domingo, dia 16 de junho, a Santa Casa da Misericórdia de Paris celebrou 25 anos tendo iniciado as comemorações com uma missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, seguido de um almoço e da realização das IX Jornadas Sociais dedicadas à história de 25 anos.

O evento contou com a presença de membros atuais e fundadores, além dos dois deputados eleitos pela emigração, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco.