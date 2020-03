Santa Casa da Misericórdia de Paris celebra 25 anos

O Governo e os parceiros sociais estão reunidos esta segunda-feira, em sede de Concertação Social, para discutir o impacto económico do novo coronavírus em Portugal. Podem vir a ser tomadas mais medidas para enfrentar as consequências do surto e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considera necessário "ir fatiando as medidas em função daquilo que for a realidade concreta".