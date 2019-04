Sanches Ruivo: Paris assistiu a uma catástrofe

O autarca lusodescendente da Câmara de Paris, Hermano Sanches Ruivo, afirmou que Paris está a assistir a uma “catástrofe”, referindo-se ao incêndio que deflagrou na catedral de Notre-Dame, na capital francesa.

“Nós estamos a assistir a uma catástrofe (…) e não sabemos as causas”, lamentou Hermano Sanches Ruivo à agência Lusa, acrescentando: “a complexidade do próprio edifício leva-nos a acreditar mais no acidente do que forçosamente algo de propósito”.

“Estamos a falar de um edifício que tem uma dimensão mundial, portanto a nossa tristeza é grande, a nossa preocupação também”, considerou.

O vereador lamentou a perda cultural, mas considerou que o país tem “capacidade para reconstruir quase 99%” do edifício destruído.

“Não podemos imaginar uma obra desse tamanho sem ser reconstruída”, sublinhou, acrescentando: “Temos de compreender o que é que aconteceu e o que poderá ser feito ainda melhor para combater outras tragédias”.

Hermano Sanches Ruivo destacou o facto de não haver registo de feridos até ao momento: “Não temos vítimas nem feridos. Agora temos é de compreender o que aconteceu e pensar em reconstruir”.

Questionado sobre quando se poderá saber quais foram as causas por detrás do incêndio, o autarca lusodescendente afirmou que será “mais cedo do que mais tarde”, e refere que o edifício estará fechado “por muito tempo”.

O incêndio na catedral de Notre-Dame de Paris começou cerca das 18:50 locais e atingiu toda a estrutura do edifício, segundo o porta-voz do monumento, André Finot.

Cerca de uma hora depois de ter começado o incêndio, o pináculo de Notre-Dame desmoronou-se.

Os bombeiros disseram que o incêndio terá começado no sótão da catedral e admitiram que a situação poderá estar ligada aos trabalhos de reabilitação do edifício, que é o monumento histórico mais visitado da Europa.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, que tinha um discurso à nação centrado em medidas de revitalização económica, adiou a comunicação em consequência do incêndio.

“Notre-Dame de Paris consumida pelas chamas. Emoção de uma nação inteira. Pensada para todos os católicos e para todos os franceses. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver a arder uma parte de nós”, escreveu Macron na rede social Twitter, antes de se dirigir para o local.

Entre as primeiras mensagens de pesar e de solidariedade contam-se as dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, bem como dos chefes de governo da Alemanha, Angela Merkel, e de Espanha, Pedro Sanchéz.

A catedral de Notre-Dame foi edificada em 1163 e iniciou a função religiosa em 1182, embora os trabalhos de construção tenham prosseguido até 1345.