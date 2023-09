Sampaoli substituiu Pereira mas também já foi despedido

O Flamengo anunciou na quinta-feira a demissão de Jorge Sampaoli, menos de uma semana depois de o treinador argentino, que substituiu o português Vítor Pereira, ter falhado a defesa da Taça do Brasil em futebol.

Numa publicação feita nas redes sociais, o clube do Rio de Janeiro revelou a saída de Sampaoli e da sua equipa técnica. “A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira”, referiu o Flamengo.

Sampaoli, antigo técnico da seleção da Argentina, do Sevilha e do Marselha, não conseguiu no domingo defender o título da Taça do Brasil, ao perder 2-1 contra o São Paulo, numa final jogada a duas mãos.

O Flamengo, ainda campeão da Taça Libertadores, foi eliminado nos oitavos de final da principal competição de clubes do futebol sul-americano, a 11 de agosto, pelo Olímpia do Paraguai.

O treinador argentino de 63 anos sai depois de menos de cinco meses, com o Flamengo no sétimo lugar do campeonato brasileiro, após 24 jornadas, a 11 pontos do líder, o Botafogo, clube rival do Rio de Janeiro, orientado pelo português Bruno Laje.

A imprensa brasileira disse que o favorito para assumir o cargo é Tite, que deixou a seleção brasileira após a eliminação nos quartos de final, contra a Croácia, do Mundial do ano passado.

Mas Tite disse em diversas entrevistas antes do Mundial que não treinaria nenhuma equipa brasileira em 2023 e preferia esperar por oportunidades para trabalhar no estrangeiro.

De acordo com a imprensa desportiva, o Flamengo está ainda a tentar negociar a rescisão com Sampaoli, que tinha contrato até ao final de 2024 e uma cláusula de rescisão no valor de 1,8 milhões de euros.

Vítor Pereira saiu do Flamengo em 11 de abril, num fim prematuro de uma experiência de mais de três meses, na qual deixou fugir alguns títulos, como a Supertaça do Brasil, a Supertaça sul-americana e, mais recentemente, o campeonato estadual.

O último jogo do técnico português, que no mundial de clubes foi surpreendido nas meias-finais, foi a segunda mão do ‘Carioca’, em que foi goleado pelo Fluminense, eterno rival do ‘Fla’, por 4-1.

Tudo somado, o antigo técnico do FC Porto fez 16 jogos pelo emblema do Rio de Janeiro, somando nove vitórias, um empate e seis derrotas, abandonando o clube ainda antes do arranque do ‘Brasileirão’.

Esta foi a segunda experiência de Vítor Pereira no Brasil, depois de em 2022 ter liderado o Corinthians.