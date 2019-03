Salvador Sobral lança “Paris, Lisboa”

“Paris, Lisboa” é o novo disco de Salvador Sobral e já disponível em formato CD em todas as lojas e nas plataformas de download e streaming. É editado em Portugal com o selo da Valentim de Carvalho e no resto do mundo sob a chancela da Warner Music Spain.

Um notável conjunto de canções que confirmam o cantor e letrista como uma voz maior pelas opções musicais e estéticas; pelo cuidado na escolha das letras e nas colaborações; e sobretudo pela capacidade e enorme fôlego, com que se dá às canções.

Como diz Valter Hugo Mãe no texto de apresentação, a sua música tem «qualquer coisa incrivelmente coletiva. Qualquer que seja o registo, mais ou menos íntimo, o seu ímpeto é uma multidão».