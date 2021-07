Salvador Sobral canta Brel em Coimbra

É já este sábado, 31 de julho, que o Convento São Francisco, em Coimbra, recebe o espetáculo “Salvador Sobral Canta Brel”, naquela que é a única data, em 2021, prevista para a apresentação deste projeto ao vivo.

Além de integrar a programação do Semestre Europeu – A Europa em Coimbra 2021 (iniciativa criada pela Câmara Municipal de Coimbra – no âmbito da candidatura da cidade a capital europeia da Cultura em 2027 –, o espetáculo assinala, também, o encerramento da sétima edição do festival “Montepio Às Vezes o Amor”.

O projeto “Salvador Sobral Canta Brel” foi criado pelo cantor português para homenagear aquele que é um dos nomes basilares da cultura francófona, conhecido pelas suas performances intensas que imortalizaram êxitos como “Ne me quite pas” ou “La valse à mille temps”. Para “Cantar Brel”, Salvador Sobral rodeia-se dos músicos Samuel Lercher (piano e Moog), Nelson Cascais (contrabaixo e baixo elétrico), Joel Silva (bateria), André Santos (guitarra e cordofones madeirenses), Inês Vaz (acordeão), Diogo Duque (trompete, Fliscorne e flauta transversal) e Ana Cláudia Serrão (violoncelo). O concerto está agendado para as 21h00.

Mais informações aqui.