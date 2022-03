Salvador Sobral atua na Polónia

O músico português Salvador Sobral vai ser um dos vários artistas internacionais que vai participar este domingo numa maratona solidária de concertos, em Varsóvia, na Polónia, para apoiar a Ucrânia.

De acordo com comunicado da organização, os concertos vão decorrer na sede da televisão polaca TVP, a partir das 16h30 em Lisboa, e vão ser difundidos por várias estações regionais, para além de poderem ser vistos através do Youtube, nas contas da plataforma 1+1, do Átlas Festival (de quem partiu a ideia, com a Kiyvstar), da Televisão Pública da Geórgia, entre outras.

Com o nome “Save Ukraine #StopWar” (“Salvar a Ucrânia”, na tradução do inglês), a série de concertos vai juntar nomes como Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm, bem como o português Salvador Sobral e a israelita Netta, ambos vencedores do festival Eurovisão da Canção.

Do lado ucraniano, vão estar presentes os artistas Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona, entre outros.

“Esta maratona de concertos procura consolidar ainda mais a comunidade internacional na resistência à política expansionista russa. O povo ucraniano agradece sinceramente o apoio prestado pelos nossos parceiros e pelos cidadãos comuns de países estrangeiros, que tem consistido de bens de primeira necessidade, mas também de ajuda militar”, pode ler-se no texto, que salienta o uso das ‘hashtags’ #StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky e #StandWithUkraine.

O espetáculo, que deverá durar duas horas, vai ser apresentado pelos ucranianos Timur Miroshnychenko e Masha Efrosinina, procurando ainda angariar fundos para o país que foi invadido pela Rússia em várias frentes há mais de um mês.

“O mundo civilizado deve ser proativo na proteção, apoio e ajuda à Ucrânia. Não é suficiente assistir à guerra dos russos contra os ucranianos que permanecem no estrangeiro. Afinal, o nosso país está a proteger toda a Europa do Putin”, disse o ministro ucraniano da Cultura e Política de Informação, Oleksandr Tkachenko, citado no comunicado.

A organização pretende angariar fundos para “satisfazer as necessidades alimentares e para dar um teto a refugiados e cidadãos que deixaram as suas casas devido à guerra, para lhes fornecer vestuário e calçado, medicamentos e equipamento médico; para fornecer à população necessidades primárias, assistência financeira, para satisfazer outras necessidades humanas prioritárias”.