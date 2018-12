Salvador Sobral abre-se ao mundo em 2019

Salvador Sobral atua pela primeira vez em nome próprio nos Coliseus de Lisboa e Porto em maio do próximo ano, dia 10, em Lisboa, e dia 11, no Porto. Trata-se do espetáculo de apresentação ao vivo do novo álbum, com edição prevista para março de 2019, e que também já tem data garantida em Faro no Teatro das Figuras, a 3 de maio.

Salvador Sobral foi o primeiro artista português a vencer o Eurovision Song Contest, que se realizou em Kiev, trazendo o título para Portugal com “Amar Pelos Dois”, canção que conquistou o país inteiro. Após a vitória, interpretou “Excuse Me”, o seu primeiro álbum, em quatro noites esgotadas no CCB, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto. Agora chegou o momento de subir aos palcos dos Coliseus, rodeado dos seus companheiros de sempre: Júlio Resende, no piano, André Rosinha, no contrabaixo, e Bruno Pedroso, na bateria.

Após o sucesso de “Excuse Me”, que se manteve nos lugares cimeiros do Top Nacional de Vendas desde a vitória na Eurovisão até ao fim do ano, Salvador Sobral prepara agora o seu sucessor. O aguardado novo álbum de originais será editado no primeiro trimestre de 2019, conhecendo-se por agora os dois primeiros singles “Mano a Mano” e “Cerca del Mar”.

Em 2019, Salvador Sobral vai estrear-se em salas icónicas de outros países, como a Polónia, Alemanha e Suíça ou Espanha, onde actua no Palau de Música Catalana, em Barcelona.