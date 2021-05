Salvador sem concorrência nas eleições do Braga

António Salvador é o único candidato às eleições de sexta-feira e, com o desejo de regressar a um renovado Estádio 1.º de Maio, continuará a ser o presidente do Sporting de Braga nos próximos quatro anos.

Os 10.002 sócios ‘arsenalistas’ em condições de votar vão, assim, reconduzir António Salvador, de 50 anos, que partirá para o sétimo mandato consecutivo (2021-25), ‘reinado’ que começou em fevereiro de 2003 com a chegada à liderança da SAD, à qual juntou a do clube em abril de 2004.

A grande novidade do seu programa eleitoral foi a revelação da intenção de fazer voltar a jogar no Estádio 1.º de Maio a equipa principal de futebol, cerca de 18 anos depois de ter mudado para o Estádio Municipal de Braga, construído no âmbito do Euro2004.

António Salvador revelou ter apresentado à Câmara Municipal de Braga, a 15 de dezembro de 2020, uma proposta de projeto de requalificação do estádio, inaugurado em 1950 e em franco processo de degradação, que tem sido utilizado nos últimos tempos apenas pela equipa feminina de futebol.

O dirigente afirmou que o atual estádio “não serve para os adeptos e é um entrave para o crescimento do Sporting de Braga porque não foi construído para a vertente desportiva e para a emoção do que é um jogo de futebol, foi construído para ganhar prémios de arquitetura”, disse, na cerimónia de apresentação da sua recandidatura.

O projeto passa por demolir as bancadas e o seu interior, mantendo a fachada e “todo o património”, e construir depois um estádio coberto, sem pista de atletismo, para 20.000 espetadores, num custo de cerca de 60 milhões de euros, assumido pelo clube.

A autarquia de Braga, proprietária do estádio, já afirmou rejeitar a proposta apresentada pelo clube.

No futebol, António Salvador destacou a vontade de, no próximo mandato, “reduzir definitivamente a diferença para os rivais diretos, de forma a ombrear, de igual para igual, na luta pelos primeiros lugares da classificação”.

Continuar a aposta em atletas oriundos da formação, no crescimento de todas as modalidades do clube e a conclusão da segunda fase da cidade desportiva (pavilhão multiúsos) são outras das grandes linhas para o próximo quadriénio.

Sob o lema “Este é o nosso Braga”, António Salvador apresenta uma direção ligeiramente renovada, com as entradas para vice-presidentes de Hugo Vieira, Joel Pereira e Cláudio Couto.

José Manuel Fernandes e Gaspar Vieira de Castro mantêm-se na presidência da mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente, surgindo Luís Machado, antigo presidente da direção na década de 90 no século passado, como líder do Conselho Geral, órgão consultivo dos ‘arsenalistas’.

As eleições de há quatro anos foram as mais concorridas de sempre do Sporting de Braga, com 3.700 sócios a votar, tendo António Salvador vencido com 66,3% dos votos, contra 32,5% de António Pedro Peixoto.

Na sexta-feira, o ato eleitoral decorrerá no Fórum Braga, entre as 10:00 e as 22:00.