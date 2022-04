Salvador Caetano entra na Hungria

A portuguesa Salvador Caetano prepara-se para assumir a gestão, importação e distribuição das marcas Renault, Dacia e Alpine na Hungria.

O grupo com sede em Vila Nova de Gaia comprou 50% da congénere húngara AutoWallis Automative Europa e constituiu a “joint-venture” denominada AutoWillis Caetano, assumindo a transferência de todos os colaboradores do Grupo Renault e concessionários na Hungria, segundo comunicado da empresa.

Philippe Buros, vice-presidente de vendas e marketing da Renault, mostrou-se confiante com esta “parceria de longa data” e com “a complementaridade entre os sócios da operação”, destacando ainda “a experiência na distribuição automóvel e o conhecimento dos mercados locais”.

A AutoWillis já representa várias marcas e está presente em 14 países da Europa Central e Oriental.

Miguel Ramos, CEO do Grupo Salvador Caetano, garante que “este acordo no mercado húngaro é mais um passo na parceria com o Grupo Renault e no plano de expansão na Europa”.

A empresa de Gaia, que emprega 6.750 pessoas e está presente em 41 países, foi fundada em 1946, tem participações em mais de 150 empresas, desde a indústria automóvel à fabricação aeronáutica. Em 1967 exportava os primeiros autocarros para a Inglaterra, mas ficou conhecida por ter introduzido a Toyota em Portugal.

Este anúncio acontece quase dois meses depois de o grupo nortenho ter anunciado um acordo semelhante com a sueca Hedin Mobility.

