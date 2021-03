Salsa Jeans reabre no sul do Luxemburgo

O centro comercial Opkorn Differdange anuncia que após uma curta ausência, a loja Salsa Jeans reabre nesta quinta-feira, 1 de abril.

Desde a sua criação, a marca especializada em jeans levou muito longe as pesquisas para oferecer calças de ganga que estão entre as melhores e mais inovadoras.

Da escolha dos tecidos aos métodos de costura, incluindo design e técnicas inovadoras, a expertise da Salsa permete oferecer uma peça de roupa para cada tipo de corpo.

Esta Primavera, a marca portuguesa regressa com ainda mais novidades e inovações. Blusas, saias, muitos acessórios, e looks completos estão ao seu dispor na loja do centro comercial de Differdange, no sul do Luxemburgo.

Os homens, por sua vez, ficarão encantados em descobrir ou redescobrir a linha de shorts, pólos e outras propostas para o verão.