“Salgueiro Maia – O Implicado” passa este mês na RTP

A série “Salgueiro Maia – O Implicado”, adaptada à televisão a partir do filme com o mesmo nome, retrata um dos maiores símbolos da Revolução dos Cravos em 1974 e vai poder ser vista entre os dias 24 e 25 de abril na RTP.

De acordo com a Comunidade Cultura e Arte, esta série será dividida em quatro episódios e poderá também ser assistida através da RTP Play.

“Salgueiro Maia – O Implicado” é uma série adaptada do filme realizado por Sérgio Graciano. João Lacerda Matos ficou a cargo da argumentação, ao passo que Tomás Alves, Catarina Wallenstein, Filipa Areosa e José Condessa, entre muitos outros, dão vida às personagens.

Para Catarina Salgueiro Maia, filha do “capitão de Abril” e colaboradora do BOM DIA, a exibição desta série num canal público entre os dias 24 e 25 é importante, sobretudo porque retrata não só a história conhecida do seu pai, como aquilo que o próprio terá sentido durante a revolução que mudou o curso do país.

A filha do capitão, radicada no Luxemburgo, lamentou apenas que a série não seja exibida na RTP Internacional, uma vez que considera que “os portugueses que vivem fora do país também merecem ser incluídos”.