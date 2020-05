Salas alemãs abertas para grandes concertos ‘online’

Concertos e ópera nas mais icónicas salas de espetáculos, atuações de DJs, playlists para todos os gostos e iniciativas que celebram os 250 anos de Beethoven: ainda não podemos viajar até à Alemanha mas a sua música chega até nós online e gratuita. Eis algumas propostas verdadeiramente imperdíveis.

A celebração do 250º aniversário de Beethoven vai estender-se até setembro de 2021 em vez de terminar a 17 de dezembro, dia de batismo do compositor, como inicialmente previsto, de forma a dar continuidade ao vasto programa cancelado devido à pandemia.

Entretanto a comemoração vai acontecendo online e muitos dos projetos estão divulgados aqui https://bit.ly/2RkQ2KY. É o caso de “250 peças para Beethoven”, iniciativa da pianista Susanne Kessel que convidou compositores de todo o mundo para criarem uma obra inspirada no mestre e revela-a diariamente na sua página de Facebook. Também a exposição “Beethoven – World. Citizen. Music”, apresentada no Bundeskunsthalle de Bona (que acaba de reabrir ao público com uma nova mostra) pode agora ser visitada virtualmente.

A icónica Elbphilharmonie na sua casa

Esta é uma boa oportunidade para conhecer ou revisitar a partir de casa a Elbphilharmonie, icónica sala de espetáculos hamburguesa inaugurada em 2017 e que rapidamente integrou a lista das dez melhores do mundo. Além de visitas guiadas (legendadas em inglês) a todos os recantos do edifício criado pelos famosos arquitetos Herzog & de Meuron, é possível assistir a concertos, desde os que tiveram lugar este ano, antes da pandemia, à abertura do Festival Internacional de Música de Hamburgo, a 24 de abril, recriada numa sala vazia. Também há sessões com DJ, playlists e uma secção dedicada ao jazz. Está tudo aqui: https://bit.ly/2AFDAjJ .

Ópera e concertos de Munique a Dresden

Os amantes de ópera vão gostar de saber que algumas das mais reconhecidas salas alemãs criaram uma sedutora oferta digital. Por exemplo, a Staatsoper de Estugarda, que já recebeu o título Opera House of the Year por seis vezes, todas as semanas disponibiliza um novo espetáculo, gratuito, no seu site https://bit.ly/2X6ZfJ5 . Também a reputada Ópera da Baviera, em Munique, com uma das programações mais diversificadas internacionalmente, exibe concertos, óperas e ballet gratuitamente no site https://bit.ly/368rhbe . O mesmo acontece com a Semperoper de Dresden, considerada uma das mais bonitas salas de todo o mundo: semanalmente há mais conteúdos para ver, de ópera a bailado, e muitos concertos com os artistas a atuar nas respetivas casas. Vale muito a pena clicar aqui: https://bit.ly/3dTsaqM .

Pista de dança na sala de estar

Não falta o que fazer em Berlim durante o dia mas as noites não são menos animadas: os seus clubes são famosos há muito, alguns considerados os melhores do mundo, e há mesmo festas que duram todo o fim de semana. Apesar de permanecerem encerrados, os DJs continuam a tocar, online. Pode assistir em United We Stream https://bit.ly/2ZloPwu, plataforma que oferece lives, praticamente diários, de discotecas na capital e também de outras cidades, servindo ainda para recolher donativos dada a situação deste setor de atividade. Outra alternativa para transformar a sala de estar numa pista de dança é a playlist criada pelo Turismo de Berlim, disponível aqui https://spoti.fi/2ThvFj0 .

Da música clássica ao pop e ao rock

A Alemanha tem um dos cenários musicais mais dinâmicos a nível internacional. Da lista de grandes nomes que fazem parte da história da música constam, além de Beethoven, compositores como Bach, Brahms, Wagner, Schumann, Mendelssohn, Händel, Strauss ou Kurt Weill. A lista é também longa no que toca ao pop e ao rock, incluindo desde o sucesso dos anos 70 Boney M., grupo criado pelo produtor Frank Farian, a Kraftwerk, Modern Talking, Nina Hagen, Scorpions, Tangerine Dream, Tokio Hotel, Guano Apes ou Rammstein. Para ouvir os clássicos e conhecer outros músicos e bandas basta aceder às playlists do Turismo da Alemanha, disponíveis aqui https://spoti.fi/2WGoenx.