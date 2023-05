Salão imobiliário distingue primeira mulher como personalidade do ano

Na 26ª edição do Salão Imobiliário de Portugal (SIL), evento no qual decorreu a cerimónia de entrega de Prémios SIL do Imobiliário, a Fundação AIP (Associação Industrial Portuguesa) e o Conselho Estratégico do SIL distinguiram Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, com o“Prémio Personalidade” do ano.

Este galardão visa premiar a personalidade que mais se evidenciou no último ano no mercado imobiliário português e destacar o seu papel ativo no setor.

“Sinto-me muito honrada por ter sido distinguida pela Fundação AIP e o Conselho Estratégico do SIL com o “Prémio Personalidade” do ano, no âmbito da entrega de Prémios SIL do Imobiliário 2023. É a primeira vez que uma mulher recebe este prémio, que reconhece a sua liderança e excelência, enquanto empreendedora no mercado imobiliário. Mas este prémio não é apenas meu, é também do meu marido e presidente da RE/MAX, Manuel Alvarez, com quem partilho todos estes anos o sucesso da nossa marca. Juntos, somos a prova viva que com confiança, positivismo e equilíbrio, tudo é possível.”, sublinha Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal.

Para o sucesso no mercado, a responsável destaca ser necessário “colocar toda a paixão, determinação, proatividade e persistência em cada um dos negócios, uma vez que são eles que vão realizar o sonho de muitas famílias em terem a casa que sempre desejaram.” Atualmente a rede RE/MAX conta com 12 mil colaboradores, distribuídos por diferentes funções, e 398 agências, de norte a sul de Portugal continental e Ilhas.