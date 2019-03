Salão automóvel de Genebra com menos visitantes

Considerado pela OICA ( Organização Internacional de Construtores de Autómoveis) como um dos cinco mais importantes salões automóveis a nível mundial, o pavilhão da Palexpo acolheu este ano a 89° edição do Salão Internacional Automóvel de Genebra, com muitas novidades, novas marcas e ausências de outras.

Volvo, Mini e a Land Rover, foram as marcas que mais se fizeram notar pela ausência, como resultado da instabilidade dos mercados, no entanto outras marcas surpreenderam o público menos habituado a vê-las neste Salão, como foi o caso da marca chinesa Arcfox, a russa Aurus, ou a italiana Automobili Pininfarina, que surpreendeu com o desportivo Battista, que chega dos 0 aos 100Km/h em menos de 2 segundos, sem emissão de CO2.

Este evento internacional registou 602 000 entradas na Palexpo, número esse que ficou muito aquém das expectativas, pois no ano anterior houve cerca de 662.076 pessoas. O recorde data de 2011 com 735.000 entradas. Os organizadores acusam a instabilidade do mercado a nível internacional, quer por influência do Brexit, ou da situação económica entre os EUA e a China.

Apesar disso, o Salão de Genebra acollheu 34 novos expositores, incluindo um carro antigo de três rodas da Estónia (Nobe Cars), a limusine dos chefes de estado russos (Aurus) e a italiana Berlinetta de Puritalia.

A imprensa internacional esteve bem presente no evento com 10.000 representantes de meios de comunicação de todo o mundo e cobriram mais de 151 estreias mundiais e europeias. Essa cobertura da imprensa internacional gerou muito interesse nas redes sociais. Foram registadas quase 5,8 milhões de visualizações no Instagram, 154.000 fãs no Facebook, 345.000 interações no Twitter.

André Hefti, diretor geral do salão, no final do evento declarou estar “satisfeito com o sucesso desta edição pois tem merecido a atenção de pessoas em todo o mundo. Isso prova que nossa estratégia de comunicação digital valeu a pena. Hoje, o público visita o Salão não apenas fisicamente, mas virtualmente. Podemos compartilhar as fotos de nossos expositores e nosso show com o mundo “.