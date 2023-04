Saíram do Luxemburgo em motorizadas históricas e já chegaram a Portugal

O grupo de portugueses do Luxemburgo que se desloca em motorizadas antigas até Portugal já passou a fronteira lusa. Na sexta-feira atravessaram o vale do Douro.

Apesar de alguns percalços pelo caminho, o grupo de cinco elementos mantém-se na estrada e deverá visitar as regiões de Sabrosa e Póvoa de Lanhoso, de onde são naturais os seus membros.

Nas redes sociais, um dos elementos, Diogo, mostra um vídeo do grupo a atravessar a EN 213 em Trás-os-Montes, já com quase todo o caminho de viagem percorrido desde Petange (Luxemburgo), de onde saíram no sábado de manhã.

Diogo Castro, numa Famel Xf-17, José Mota, numa Famel Xf-21, António Mota, numa Zundapp Z3 e Manuel Valentim, numa Kreidler, viajam mais de 2.000 quilómetros em motas com mais de 30 anos de idade.

Diogo Castro, natural de Vilela, Póvoa de Lanhoso, é o mentor da iniciativa, segundo o jornal O Minho. Partiu pouco depois dos 20 anos para o Luxemburgo, onde casou com uma portuguesa também de Póvoa de Lanhoso, e tem dois filho. Exerce, desde o primeiro dia no Luxemburgo, funções como técnico de telecomunicações, especialmente direcionado para a fibra ótica. A paixão pelas motas já vem de família e participa agora na aventura de uma vida.

Diogo conta ainda com um canal de YouTube criado há menos de um ano, mas que já possui 80 vídeos retratando os seus passeios de Famel e KTM.