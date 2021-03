Sair do Reino Unido para férias vale multa de 6.000 euros

As viagens para o estrangeiro sem “justificação razoável”, nomeadamente férias, serão proibidas por lei em Inglaterra pelo menos até maio e puníveis com multas de cinco mil libras (5.800 euros), revelou o Governo britânico esta terça-feira.

A medida está incluída na legislação que contém as restrições associadas à pandemia covid-19 e que vai ser debatida na quinta-feira para entrar em vigor na próxima semana.

A nova legislação, que pretende atualizar as regras atualmente em vigor, vai permitir a realização de manifestações em determinadas circunstâncias.

As regras serão reavaliadas a cada 35 dias, podendo a proibição de viajar para fora do país prolongar-se até, no mínimo, 3 de maio, exceto para trabalho, estudos, tratamento médico, desportos de elite ou cumprimento de uma obrigação jurídica.

