Sainz vence Grande Prémio da Austrália

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, terceira prova da temporada, em que o campeão Max Verstappen (Red Bull) desistiu devido a um problema nos travões.

Sainz bateu o companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 2,366 segundos, e o britânico Lando Norris (McLaren), por 5,904.

Com estes resultados, Max Verstappen mantém o comando do campeonato, com 51 pontos, mais quatro do que Charles Leclerc.