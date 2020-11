Saint Étienne debateu a “utopia da lusofonia”

O Grupo de Estudos de Português da Faculdade Artes, Letras e Línguas da Universidade Jean Monnet, de Saint Étienne, em França, organizou um colóquio intitulado “La lusophonie – une utopie?”, debatendo o conceito de lusofonia nos dias de hoje e no futuro e a importância do mundo lusófono em França e no mundo.

Participaram o deputado socialista eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Paulo Pisco, o Cônsul Geral de Portugal em Lyon, Luís Câmara Brito, Ana Paula Coutinho, da Universidade do Porto; Diego Garcia, estudante de Estudos Europeus, Lourenço do Rosário, antigo Reitor da Universidade Politécnica em Moçambique; Ieda Maria Alves, professora na Universidade de São Paulo; Aurobindo Xavier, fundador e atual Presidente da Sociedade Lusófona em Goa; e Vânia Rego, professora no Instituto Politécnico de Macau.

