Saiba tudo sobre os Centros de Competência em Portugal

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa está a organizar um seminário inteiramente dedicado aos Centros de Competência.

Este encontro, no Porto, surge devido a Portugal se ter tornado, nos últimos anos, um destino de primeira linha na Europa para a implantação de centros de serviços partilhados e de centros de competências.

A disponibilidade em recursos humanos qualificados, custos de operação competitivos, a estabilidade social e económica do país e a qualidade das infraestruturas, são os principais fatores de atratividade para a implantação destes centros em Portugal.

O seminário vai realizar-se no próximo dia 25 de novembro, entre as 9h00 e as 18h00, no Hotel Crowne Plazza Porto, e a inscrição poderá ser feita aqui.